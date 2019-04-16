Сотрудники рязанского ОМОН почтили память погибших сослуживцев

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Во вторник, 16 апреля, сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Рязанской области почтили память сослуживцев Александра Родионова и Владимира Левина, которые погибли 16 лет назад на Северном Кавказе.
На Аллею Героев Новогражданского кладбища приехали сотрудники ОМОН, ветераны отряда, родные и близкие погибших.
«Мы помним о наших боевых товарищах и об их подвигах. Каждый год в память о Владимире Левине в Рязанской области проводят турнир единоборств „Посвящение“. Это важно, потому что любимое дело нашего погибшего товарища продолжает жить», — отметил командир рязанского ОМОН Александр Постолов.
Память Родионова и Левина почтили минутой молчания, к их могилам возложили цветы.
Справка
16 апреля 2003 года капитан милиции Александр Родионов и прапорщик милиции Владимир Левин выехали на машине для проверки несения службы на пункте пропуска в Грозный. Во время движения автомобиль обстреляли бандиты, в результате Родионов и Левин получили смертельные ранения. Указом президента Александр и Владимир Левин награждены орденами Мужества (посмертно).
Фото пресс-службы Росгвардии
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