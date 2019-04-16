Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:34, 16 апреля 2019 282
 0    0

Тушили около девяти часов. Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Тушили около девяти часов. Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Храм в центре Парижа загорелся вечером в понедельник, 15 апреля. Из-за огня обрушились шпиль и часы собора, вся кровля рухнула, передает ТАСС.

Также известно, что в результате ЧП пострадал один человек — пожарный, тушивший пламя.

По данным источника, пламя изначально возникло в районе строительных лесов, установленных над крышей. Возгорание могло быть связано с ремонтными работами.

На месте работали почти 500 человек. Пожарные боролись с огнем около девяти часов. От тушения с воздуха они отказались, опасаясь обрушение каркаса храма, пишет BBC.

Прокуратура Парижа начала расследование произошедшего. По предварительной версии, ущерб зданию был нанесен неумышленно.

Представители собора заявили, что огонь не затронул священные предметы. В храме находится реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что алтарь и алтарный крест собора удалось спасти.

Собор планируют восстановить. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, приехавший к месту пожара. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств, пишут Ведомости со ссылкой на Le Figaro.

Фото аккаунта La Croix в Twitter


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания

Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания 5

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 77 466
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 698
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 27 453
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 3
16:06, 10 апреля 2019 21 361
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 764
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум