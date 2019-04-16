Тушили около девяти часов. Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Храм в центре Парижа загорелся вечером в понедельник, 15 апреля. Из-за огня обрушились шпиль и часы собора, вся кровля рухнула, передает
Также известно, что в результате ЧП пострадал один человек — пожарный, тушивший пламя.
По данным источника, пламя изначально возникло в районе строительных лесов, установленных над крышей. Возгорание могло быть связано с ремонтными работами.
На месте работали почти 500 человек. Пожарные боролись с огнем около девяти часов. От тушения с воздуха они отказались, опасаясь обрушение каркаса храма, пишет
Прокуратура Парижа начала расследование произошедшего. По предварительной версии, ущерб зданию был нанесен неумышленно.
Представители собора заявили, что огонь не затронул священные предметы. В храме находится реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что алтарь и алтарный крест собора удалось спасти.
Собор планируют восстановить. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, приехавший к месту пожара. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств, пишут
Фото аккаунта
The moment #NotreDame’s spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b— Patrick Galey (@patrickgaley) 15 апреля 2019 г.
#ALERTE #URGENT #BREAKING #PARIS #FRANCE LA CATHÉDRALE #NOTREDAMEDEPARIS EN FEU NOTRE-DAME DE PARIS ON FIRE #BSPP pic.twitter.com/Krw8yjcX6H— LINE PRESS (@LinePress) 15 апреля 2019 г.
#ALERTE #URGENT #BREAKING #PARIS #FRANCE LA CATHÉDRALE #NOTREDAMEDEPARIS EN FEU NOTRE-DAME DE PARIS ON FIRE #Bspp pic.twitter.com/V5okHn1f8P— LINE PRESS (@LinePress) 15 апреля 2019 г.
#NotreDameDeParis pic.twitter.com/AfJEKYjq4k— Arthur Berdah (@arthurberdah) 15 апреля 2019 г.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Велосипедиста, найденного на трассе под Рязанью с травмами, выписали из больницы
Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.