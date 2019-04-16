С кондиционером и подогревом. Рязанское колесо обозрения будет вмещать более 100 человек

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Колесо обозрения в Рязани будет вмещать 108 человек. Об этом говорится в информационном стенде, который установили в ЦПКиО.
В парке уже определили место под аттракцион. Участок обозначили оградительной летной и начали вырубать деревья. Колесо разместят между входом от улицы Пушкина (Радиоуниверситета) и Зеленым театром.
Планируется, что высота объекта превысит 51 метр, а 18 остекленных кабинок оборудуют подогревом и кондиционером для круглогодичной работы.
Напомним,
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