Рязанцев научат самостоятельно озеленять город

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Рязань присоединится к всероссийскому флешмобу «Добавь зеленого». Об этом сообщила пресс-служба экологического движения ЭКА.
Главная цель — привлечь людей к сохранению и приумножению деревьев.
Участники флешмоба узнают, как уберечь лес от пожаров, сажать деревья и рационально использовать бумагу.
Для участия рязанцам необходимо зарегистрироваться на
«Каждый год в России стремительно сокращаются леса и городские зеленые зоны. Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут влиять на эти проблемы и сделать свой вклад в сохранение зеленых территорий нашей страны», — рассказала директор движения ЭКА Елена Горохова.
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