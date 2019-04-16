Полицейские рассказали о ДТП со сбитым велосипедистом на улице Зубковой

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 15 апреля, примерно в 21:29, на улице Зубковой сбили 67-летнего мужчину на велосипеде. Об этом сообщила
Авария произошла напротив дома 1А на улице Зубковой. Мужчина на велосипеде двигался с проезда Яблочкова в сторону улицы Советской Армии и при перестроении столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Logan под управлением 21-летнего жителя Рязани.
В результате ДТП велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказали медицинская помощь.
Ранее очевидец сообщил, что у мужчины
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.