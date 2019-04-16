Под Михайловом произошло массовое ДТП, есть погибший

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 16 апреля, в 11:30, в поселке Классон города Михайлов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщила
Как сообщает источник, 34-летний местный житель, управляя «Жигулями» совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген», после чего, продолжив движение, врезался в припаркованную «Тойоту».
Выяснилось, что в результате второго столкновения водитель автомобиля ВАЗ погиб, два его пассажира получили травмы и их доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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