На улице Зубковой сбили велосипедиста

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В понедельник, 15 апреля, примерно в 21:00, на перекрестке улиц Зубковой и Тимуровцев Renault Logan сбил велосипедиста. Фотографии в редакцию RZN.info отправил очевидец.
По словам рязанца, мужчина на велосипеде нарушил правила дорожного движения.
Он отметил, что пострадавшего увезли на «скорой». У него черепно-мозговая травма и травма ноги.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».