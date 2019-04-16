16 муниципалитетов получат деньги из бюджета Рязанской области на новый газопровод

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Во вторник, 16 апреля на заседании правительства Рязанской области утвердили субсидии деревням и селам на газификацию. Об этом сообщил
На строительство газораспределительных сетей, котельных и автономных источников объектов теплоснабжения в 2019 году направят 55,4 миллиона рублей. Средства получат 16 муниципалитетов области.
В частности, предусматривается газификация деревни Городецкие Выселки Захаровского района, села Бетино Касимовского района, сел Лесуново, Былино и деревни Чащино Клепиковского района, села Большое Село Пронского района, деревни Матчино Рязанского района, деревни Обрезки Сапожковского района, деревни Ефремовские Хутора Старожиловского района, села Малый Пролом Шацкого района, села Алехово Шиловского района.
Кроме того, планируется газифицировать улицу Есенина в рабочем поселке Милославское, улицу Рабочую в селе Победное Скопинского района, построить уличные сети в селе Макеево (Путятинский район) и поселке Дубровка (Чучковский район), распределительный газопровод для снабжения этим топливом в деревне Лопухи Рязанского района.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».