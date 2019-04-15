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14:33, 15 апреля 2019 1 279
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Выбросы нефтезавода систематически загрязняют воздух Рязани — Любимов

Выбросы нефтезавода систематически загрязняют воздух Рязани — Любимов

Выбросы рязанского нефтезавода систематически загрязняют воздух Рязани. Об этом заявил губернатор Николай Любимов в понедельник, 15 апреля, во время отчета перед депутатами облдумы.

Он отметил, что очистные сооружения не обеспечивают защиту окружающей среды в полном объеме. «Сероводород выделяется из сточных вод в атмосферу. Из-за этого происходит систематическое загрязнение воздуха в Турлатове, Песочне, Горроще и Строителе», — подчеркнул политик.

Глава региона напомнил, что в 2013 году между правительством и «Роснефтью» заключили соглашение, которое включало реконструкцию очистного комплекса к 2017 году, но затем сроки перенесли на 2022 год.

«К непосредственной реализации работ РНПК не приступал. Сейчас разрабатывается новый проект соглашения с компанией по реконструкции очистных сооружений. Мы планируем его подписать в 2019 году», — заключил губернатор.


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