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Выбросы рязанского нефтезавода систематически загрязняют воздух Рязани. Об этом заявил губернатор Николай Любимов в понедельник, 15 апреля, во время отчета перед депутатами облдумы.
Он отметил, что очистные сооружения не обеспечивают защиту окружающей среды в полном объеме. «Сероводород выделяется из сточных вод в атмосферу. Из-за этого происходит систематическое загрязнение воздуха в Турлатове, Песочне, Горроще и Строителе», — подчеркнул политик.
Глава региона напомнил, что в 2013 году между правительством и «Роснефтью» заключили соглашение, которое включало реконструкцию очистного комплекса к 2017 году, но затем сроки перенесли на 2022 год.
«К непосредственной реализации работ РНПК не приступал. Сейчас разрабатывается новый проект соглашения с компанией по реконструкции очистных сооружений. Мы планируем его подписать в 2019 году», — заключил губернатор.
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