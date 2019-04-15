В Рязани в пятый раз пройдет танцевальный фестиваль «Feel Dance Magic»

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В предстоящие выходные, 20 апреля и 21 апреля, в Рязанском дворце молодежи пройдет V всероссийский фестиваль «Feel Dance Magic». Его участниками станут 40 коллективов из Рязани, Егорьевска, Луховиц и Ховрина, рассказали на пресс-конференции, в понедельник, 15 апреля.
Председателем жюри второй раз выступит Заслуженный артист России Андрей Торгов.
По словам организатора и директора фестиваля Юлии Филаткиной, нововведением в этом году станет театрализованное представление, которое зрители смогут увидеть перед началом конкурсной программы.
Кроме того, в этом году появилась новая номинация «Приз зрителя», в рамках которой рязанцы смогут проголосовать на понравившуюся команду.
Для удобства программу фестиваля поделили на два дня. Так, в 16 часов 20 апреля начнутся номинации «Танцевальное шоу», «Современный танец» и «Народно-стилизованный танец» (фламенко, русский народный танец и другие).
В 14 часов 21 апреля начнется номинация «Street Show». В ней танцоры представят номера, относящиеся к направлению «стрит дэнс» (breaking, popping, locking, house, krump, hip-hop).
Кроме того, для желающих проведут мастер-классы от членов жюри Анастасии Батрак и Бориса Ширайзина. Посетить их можно будет в РДМ 21 апреля в 11:00 и 12:30 соответственно.
Фото из группы фестиваля «ВКонтакте»
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