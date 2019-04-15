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16:30, 15 апреля 2019 231
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Калужскому застройщику, оставившему 37 семей без жилья, дали два года условно

Калужскому застройщику, оставившему 37 семей без жилья, дали два года условно

Два года лишения свободы условно — такой приговор вынесен директору обанкротившейся фирмы-застройщика в Калуге. Об этом пишет ГТРК «Калуга».

Компания оставила без нового жилья 37 дольщиков многоквартирного дома в селе «Совхоз Боровский». В общей сложности они вложили в строительство блочного дома 57 миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, директор фирмы-банкрота передал в собственность своим родственникам и знакомым семь квартир общей стоимостью 15 миллионов рублей, а финансовые документы подделал. В итоге фирме не хватило свободных средств на дальнейшие работы.

Застройщик приговорён к двум годам лишения свободы условно.


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