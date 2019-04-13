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В пятницу, 12 апреля, в Тюмени уничтожили готовивших теракт боевиков, передает
По данным спецслужб, боевики были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате террористов нейтрализовали.
«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», — отметили в НАК.
Источник в силовых структурах сообщил о том, что из зоны оцепления, которая находилась на окраине города, эвакуировали свыше 100 человек.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».