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16:16, 13 апреля 2019 536
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В Путятине сгорел дом, есть пострадавший

В Путятине сгорел дом, есть пострадавший

В Путятине районе сгорел двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 13 апреля, в 9:38. Огнем повреждена комната в квартире. Есть пострадавший.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали два автомобиля и пять пожарных.


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