В Путятине сгорел дом, есть пострадавший

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В Путятине районе сгорел двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в субботу, 13 апреля, в 9:38. Огнем повреждена комната в квартире. Есть пострадавший.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали два автомобиля и пять пожарных.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».