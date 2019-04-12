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У рязанского должника арестовали иномарку за четыре миллиона рублей. Об этом сообщил
В среду, 10 апреля, рязанские судебные приставы провели рейдовое мероприятие с использованием приложения «Мобильный розыск». В итоге удалось обнаружить два автомобиля должников.
Один из них принадлежал рязанцу, имеющему крупную задолженность перед банком. Владелец второго — должник, вовремя не возместивший ущерб, причиненный в результате ДТП.
Судебные приставы наложили арест на транспортные средства Volkswagen Polo и Infinity FX35. Стоимость транспортных средств полностью покрывает суммы задолженностей.
Рейдовые мероприятия с использованием приложения «Мобильный розыск» продолжаются.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».