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Фото: Pixabay.com
Рязанская область оказалась в середине рейтинга безопасных дорог за 2018 год. Список из 50 регионов с населением выше миллиона составил центр «
Рязань оказалась в рейтинге на 23 месте в «желтой зоне» территории с недостаточной безопасностью.
За год в регионе произошло 1 234 ДТП из-за плохих дорог, в которых погибли 98 человек, а еще 1610 получили травмы.
Самыми безопасными второй год подряд стали томские дороги, а аутсайдером списка — челябинские.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».