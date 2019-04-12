Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 11 апреля, в Рязанском театре драмы прошел предпоказ спектакля «Фауст» Иоганна Вольфганга Гете. Премьеру поставил эксцентричный режиссер Дмитрий Акриш.
Спектакль начинается с диалога дьявола Мефистофеля с Господом, которые спорят на душу доктора Фауста (Валерий Рыжков). При этом слова Бога появляются на сценическом экране.
Сначала в образе Мефистофеля предстает Наталья Паламожных, а после превращения из собаки дьявола играет Роман Горбачев.
Во всем спектакле мало отклонений от текста, правда режиссер ставит лишь первую часть трагедии — историю Фауста и Маргариты (Мария Конониренко) и их спасение.
Герои рассуждают о религии, Боге и дьяволе, смертных грехах, любви и счастье.
На сцене нет декораций, костюмы актеров выдержаны в черном и белом цвете, сцены разделяются музыкой в стиле хаус, которую написал сам Акриш.
Под тяжелую мелодию танцуют и поют «грешники», стучат в грудь в поисках своего сердца и души, страдают и мечутся из-за своих пороков, изображают политических лидеров Сталина, Ленина и других. Актеры массовых сцен меняют около десяти костюмов: от нижнего белья до белых шуб.
В спектакле много необычных символов: обнаженная грудь соседки Маргариты — Марты, Фауст с сигаретой, Мефистофель, стригущий ногти на сцене, гвоздь, который съедает Маргарита, обращение сатаны к зрителям в стиле победителя кандидата на выборах.
Стоит отметить актерскую игру, которая без декораций и минимальным количеством музыки выходит на первый план.
Финал двухчасового спектакля зрители встретили стоя. Делясь впечатлениями в гардеробе, одна из пожилых дам лаконично оценила спектакль: «Фауст… (пятисекундная мхатовская пауза)… это потрясающе».
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