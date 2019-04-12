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20:05, 12 апреля 2019 94
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Новый детсад в Кальном откроется летом

Новый детсад в Кальном откроется летом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Новый детсад в Кальном откроется летом. Соответствующее объявление появилось на заборе строящегося объекта.

С 11 апреля началось зачисление воспитанников. Прием родителей ведется по вторникам с 15:00 до 19:00 и четвергам с 14:00 до 18:00.

Работы по строительству здания еще не завершилось: внутри ведется внутренняя отделка, территория вокруг не благоустроена, не установлены детские площадки.

Напомним, срок сдачи объекта завершился еще в ноябре 2018 года.

Детский сад возводят по проекту детсада №26 в Кальном.

В трехэтажном здании на 224 человека появится лифт, прачечная, подъемник для еды, спортзалы, кабинеты логопеда и психолога, в подвале расположится собственная котельная.


© RZN.info

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