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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Новый детсад в Кальном откроется летом. Соответствующее объявление появилось на заборе строящегося объекта.
С 11 апреля началось зачисление воспитанников. Прием родителей ведется по вторникам с 15:00 до 19:00 и четвергам с 14:00 до 18:00.
Работы по строительству здания еще не завершилось: внутри ведется внутренняя отделка, территория вокруг не благоустроена, не установлены детские площадки.
Напомним, срок сдачи объекта
Детский сад возводят по проекту детсада №26 в Кальном.
В трехэтажном здании на 224 человека
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».