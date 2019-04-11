В рязанском училище ВДВ впервые открыли «выставку инноваций». Фото

В четверг, 11 апреля в музее РГВВДКУ имени Маргелова впервые открыли выставку «День инноваций Воздушно-десантных войск». Ее посмотрели врио начальника штаба ВДВ гвардии генерал-майор Алексей Наумец, замруководителя федеральной службы по интеллектуальной собственности Михаил Жамойдик, начальник рязанского десантного училища Алексей Рагозин и генеральный директор НИИ ССУ Валерий Евтухович.

Материалы для экспозиции подготовили 67 организаций, наряду с профильными и смежными предприятиями промышленности, образовательными организациями и научными подразделениями по основным направлениям исследований в интересах ВДВ. По словам организаторов, выставка даст возможность выявить передовые технологии и продукцию военного и двойного назначения, а также продемонстрировать возможности учебных, научных учреждений и предприятий.

Кроме того, в экспозиции представлены высокотехнологичные разработки с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средства выживания в экстремальных условиях Арктики, и инновационных проектов в сфере технологий двойного назначения, разработанные десантниками совместно с гражданскими учеными.

Как отметил в беседе с журналистами врио начальника штаба ВДВ гвардии генерал-майор Алексей Наумец, главная задача выставки — посмотреть технологии, которые на сегодняшний день могут применяться в войсках, оценить их помощь в выполнении поставленных задач и сберечь жизни военнослужащих.

«Без науки сейчас нельзя никак. Мы на этой площадке даем возможность молодым ученым-конструкторам представить свои наработки, поделиться идеями и получить оценку работы. Кроме того, мы хотим объединить науку с производством и получить от этого максимум. Уверен, что выбор будет тяжелый, мы учтем мнение всех командиров подразделений, которые смогут грамотно и эффективно применить их и в обучении личного состава, и во время выполнения боевой задачи. Лично мне очень понравился стенд со спецкостюмами и оборудованием для эвакуации раненых в условиях переохлаждения и экспозиция робототехники», — сказал Наумец.

Как подчеркнул Наумец, лучшие проекты из представленных на выставке отберут для демонстрации на форуме «Армия-2019» и порекомендуют для дальнейшего внедрения не только в «крылатой пехоте», но и во всех остальных родах войск.

По словам генерала, выставку планируют сделать ежегодной. Она будет проходить на базе созданного в РГВВДКУ «Патриота».

Вход свободный. Посмотреть экспозицию можно до 13 апреля в Музее вооружения и военной техники ВДВ по адресу: улица Военных автомобилистов, дом №12.