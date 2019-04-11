В Липецке иностранца убило током на вокзале

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В Липецке уроженца Узбекистана убило током на железнодорожном вокзале. Об этом сообщила «
Инцидент произошел в среду вечером, 10 апреля, на станции «Липецк». Мужчина забрался на крышу грузового вагона и получил удар током.
В полиции рассказали, что личность погибшего удалось установить по сотовому телефону, который находился у него в кармане.
По факту случившегося проведут проверку.
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