Рязанца арестовали на двое суток за неоплаченный штраф

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Житель Касимовского района задолжал по алиментам больше 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчину неоднократно привлекали к ответственности, но он так и не начал погашать крупную задолженность.
Суд назначил мужчине штраф в размере 500 рублей. Однако он не оплатил и его.
В связи с этим 9 апреля судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении. Должнику назначили наказание в виде административного ареста сроком двое суток.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».