Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:00, 10 апреля 2019 260
 0    0

Заключенный заплатит компенсацию УФСИН за попытку побега из колонии 1

Заключенный заплатит компенсацию УФСИН за попытку побега из колонии

Фото: Pixabay.com

Заключенный возместит деньги УФСИН, которые служба потратила на его поиски после побега из ФКУ ИК-3 УФСИН. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

24 марта 2018 года осужденный, который отбывал наказание в колонии-поселения ФКУ ИК-3, самовольно покинул место отбывания наказания. На следующий день он был задержан сотрудниками колонии в городе Александров Владимирской области.

Суд признал мужчину виновным.

За время розыска УФСИН потратило на транспорт 5 014 рублей 89 копеек.

По решению суда осужденный должен возместить затраты, связанные с пресечением совершенного им побега.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

В Рязань приехали 16 IT-специалистов из Саратова, Воронежа, Смоленска, Брянска, Орла и Санкт-Петербурга.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 110
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 34 965
В Рязани школьник покончил с собой 4
18:31, 30 марта 2019 29 287
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 339
На Бали погибла россиянка 1
20:17, 1 апреля 2019 17 012
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум