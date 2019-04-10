Заключенный заплатит компенсацию УФСИН за попытку побега из колонии

Заключенный возместит деньги УФСИН, которые служба потратила на его поиски после побега из ФКУ ИК-3 УФСИН. Об этом сообщил
24 марта 2018 года осужденный, который отбывал наказание в колонии-поселения ФКУ ИК-3, самовольно покинул место отбывания наказания. На следующий день он был задержан сотрудниками колонии в городе Александров Владимирской области.
Суд признал мужчину виновным.
За время розыска УФСИН потратило на транспорт 5 014 рублей 89 копеек.
По решению суда осужденный должен возместить затраты, связанные с пресечением совершенного им побега.