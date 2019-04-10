В Лесопарке нашли закопанную собаку с петлей на шее

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Вечером в среду, 10 апреля, в Лесопарке нашли собаку, которую кто-то закопал с петлей на шее. Об этом сообщили в группе «
По словам активистов, о находке им сообщили по номеру горячей линии.
«Она еле живая… Собачку везут в „Четыре лапы“, далее нужна будет передержка и куратор», — говорится в сообщении.
Желающих помочь просят звонить по номеру
Напомним, 8 апреля в селе Мушковатово Рязанского района нашли пса, которого
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