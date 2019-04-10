У спасского села временно закрыли мост

У спасского села Фатьяновка временно закрыли наплавной мост. Об этом
Как отметили в ведомстве, эта мера связана с прохождением льда.
На месте выставили предупреждающие знаки. Для населения есть объездная дорога.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
У спасского села Фатьяновка временно закрыли наплавной мост. Об этом
Как отметили в ведомстве, эта мера связана с прохождением льда.
На месте выставили предупреждающие знаки. Для населения есть объездная дорога.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Петербурге планируют ввести туристический сбор для иностранцев
|
cледующая новость →Для студентов Рязанского агроуниверситета прозвучал последний звонок
Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портиться после ухода в 2007 году с поста ректора Анатолия Лиферова.