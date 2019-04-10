Рязанцам предложили отмечать на карте «убитых» дорог места, где чаще всего происходят ДТП

На сайте с картой «убитых» дорог появилась новая функция. Теперь все желающие смогут добавлять места, где чаще всего происходят ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.
«Это места, где постоянно происходят однотипные дорожные аварии. Например, из-за неправильно настроенного светофора на перекрестке сталкиваются автомобили. Или пешеходы регулярно попадают под колеса на одном и том же месте», — отметили в сообщении.
Чтобы отметить место, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать город, зайти в раздел через кнопку «очаг аварийности» и подтвердить выбранный населенный пункт.
После этого можно добавить к нему фотографии, описание проблемы и даже предложить ее решение. Как только администраторы сайта одобрят заявку, на карте появится метка бордового цвета.
Во время дорожных инспекций эксперты проверят добавленные очаги аварийности и разработают меры по их ликвидации. Дорожные рейды запланировали в 42 регионах.
Ранее ОНФ