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18:52, 10 апреля 2019 138
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Рязанцам предложили отмечать на карте «убитых» дорог места, где чаще всего происходят ДТП

Рязанцам предложили отмечать на карте «убитых» дорог места, где чаще всего происходят ДТП

На сайте с картой «убитых» дорог появилась новая функция. Теперь все желающие смогут добавлять места, где чаще всего происходят ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

«Это места, где постоянно происходят однотипные дорожные аварии. Например, из-за неправильно настроенного светофора на перекрестке сталкиваются автомобили. Или пешеходы регулярно попадают под колеса на одном и том же месте», — отметили в сообщении.

Чтобы отметить место, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать город, зайти в раздел через кнопку «очаг аварийности» и подтвердить выбранный населенный пункт.

После этого можно добавить к нему фотографии, описание проблемы и даже предложить ее решение. Как только администраторы сайта одобрят заявку, на карте появится метка бордового цвета.

Во время дорожных инспекций эксперты проверят добавленные очаги аварийности и разработают меры по их ликвидации. Дорожные рейды запланировали в 42 регионах.

Ранее ОНФ запустил в соцсетях конкурс постов о качестве дорог. С помощью фотографий и подписей к ним участники должны рассказать о проблемах или, наоборот, успехах в дорожной сфере.


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