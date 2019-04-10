Подстреленного из лука пса вернули хозяину в рязанское село. Об этом сообщило издательство «
«Благодаря лайкам и репостам неравнодушных людей объявление попалось на глаза знакомым хозяина, которые переслали ее владельцу пса. Тот немедленно приехал в клинику за своим любимцем», — говорится в сообщении.
Известно, что во вторник, 9 апреля, овчарку по кличке Терек выписали из ветклинники «с подробными рекомендациями ветеринара».
Хозяин рассказал, что Терек сорвался с цепи и убежал.
Напомним, пса со стрелой в груди