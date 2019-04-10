Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 10 апреля 2019 353
 0    0

Подстреленного из лука пса вернули хозяину в рязанское село

Подстреленного из лука пса вернули хозяину в рязанское село

Фото: Издательство «Пресса»

Подстреленного из лука пса вернули хозяину в рязанское село. Об этом сообщило издательство «Пресса».

«Благодаря лайкам и репостам неравнодушных людей объявление попалось на глаза знакомым хозяина, которые переслали ее владельцу пса. Тот немедленно приехал в клинику за своим любимцем», — говорится в сообщении.

Известно, что во вторник, 9 апреля, овчарку по кличке Терек выписали из ветклинники «с подробными рекомендациями ветеринара».

Хозяин рассказал, что Терек сорвался с цепи и убежал.

Напомним, пса со стрелой в груди нашли в селе Мушковатово Рязанского района.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Нас много, но нас все меньше

Нас много, но нас все меньше

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 134
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 35 273
В Рязани школьник покончил с собой 4
18:31, 30 марта 2019 29 319
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 348
На Бали погибла россиянка 1
20:17, 1 апреля 2019 17 030
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум