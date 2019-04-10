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16:30, 10 апреля 2019 273
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ОНФ запустил в соцсетях конкурс постов о качестве дорог

ОНФ запустил в соцсетях конкурс постов о качестве дорог

Народный фронт запускает конкурс интернет-публикаций «#ВеснеДорогу». Он пройдет с 15 апреля по 15 мая, сообщила пресс-служба ОНФ.

С помощью фотографий и подписей к ним участники должны рассказать о проблемах или, наоборот, успехах в дорожной сфере.

Посты должны отражать или плохое состояние дорог — отсутствие ремонта, его недостатки, поднимать вопросы безопасности дорожного движения, или, напротив, рассказывать о позитивных практики. Один человек может прислать на конкурс максимум три публикации, и каждая из них может содержать не больше пяти фотографий.

Чтобы принять участие в состязании через Facebook, нужно разместить публикацию с хэштегами #ВеснеДорогу и #конкурсОНФ на стене в группе проекта, а затем сделать репост записи.

ВКонтакте, нужно отправить публикацию с аналогичными хэштегами в группу проекта и сделать репост.

Работы будут принимать на конкурс с 15 апреля по 15 мая 2019 включительно. Победители разделят между собой планшет, видео-регистратор, смарт-часы и другие призы.


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