ОНФ запустил в соцсетях конкурс постов о качестве дорог

Народный фронт запускает конкурс интернет-публикаций «#ВеснеДорогу». Он пройдет с 15 апреля по 15 мая, сообщила пресс-служба ОНФ.
С помощью фотографий и подписей к ним участники должны рассказать о проблемах или, наоборот, успехах в дорожной сфере.
Посты должны отражать или плохое состояние дорог — отсутствие ремонта, его недостатки, поднимать вопросы безопасности дорожного движения, или, напротив, рассказывать о позитивных практики. Один человек может прислать на конкурс максимум три публикации, и каждая из них может содержать не больше пяти фотографий.
Чтобы принять участие в состязании через Facebook, нужно разместить публикацию с хэштегами #ВеснеДорогу и #конкурсОНФ на стене в
ВКонтакте, нужно отправить публикацию с аналогичными хэштегами в
Работы будут принимать на конкурс с 15 апреля по 15 мая 2019 включительно. Победители разделят между собой планшет, видео-регистратор, смарт-часы и другие призы.