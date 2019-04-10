Любимов открыл молочную ферму в Пителинском районе. Фото

Губернатор Николай Любимов открыл молочную ферму «Ока Молоко» в Нестерове в среду, 10 апреля.

В Пителинский район также приехали министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

На предприятии работают три коровника на 2 800 голов, доильно-молочный зал на 120 мест и родильный блок, в котором могут расположиться до 16 коров. Как отметил Дмитрий Патрушев, новая ферма значительно поддержит рост молочного производства не только в регионе, но и в стране.

«Благодаря развитию отечественной молочной отрасли по итогам прошлого года производство молока в стране увеличилось на 1,5%. В текущем году Минсельхоз прогнозирует прирост на уровне 1,5-1,6%, до 31,1 млн тонн молока в год», — сказал министр.

Николай Любимов обратил внимание на то, что благодаря новому предприятию «глубинка не умирает».

«Мы в последнее время наблюдаем, как возрождается наше сельское хозяйство. Региональные предприятия становятся более рентабельными, благодаря чему в этом году в области обрабатываются больше двух третей пахотных земель», — уточнил Любимов.

По словам Штефана Дюрра, это уже 22 предприятие на территории России. Так, осенью в Шацком районе откроется аналогичная ферма, но уже на шесть тысяч голов. Кроме того, планируется строительство животноводческих комплексов в Сасове и Александро-Невском. «Современное сельское хозяйство настроено на торговлю не только на рынке России, но и на импорт.

Здесь сейчас работают 75 человек, а как только коровы начнут телиться, мы примем еще около 50 сотрудников, — сказал Дюрр.