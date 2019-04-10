Из-за подожженной травы в Кораблинском районе едва не сгорели жилые дома

Из-за подожженной травы в двух селах Кораблинского района едва не сгорели жилые дома. Об этом пишет издательство «
В понедельник, 8 апреля, огонь приблизился к селу Аманово. Местные жители начали сбивать пламя «хлопушками», прибывшие пожарные смогли остановить возгорание через два часа.
После этого похожая ситуация возникла у села Копцево, с огнем также удалось справиться.
Глава Бобровинского сельского поселения Алефтина Бойкова поблагодарила добровольцев, пожарных и сельхозпредприятие «Пламя», которые помогли не допустить возгораний жилых домов и хозпостроек.