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18:01, 1 апреля 2019 159
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В Рязанской области объявлен пожароопасный сезон

В Рязанской области объявлен пожароопасный сезон

Фото: Pixabay.com

В связи со сходом снежного покрова и повышением пожарной опасности в лесах, с 1 апреля 2019 года на территории региона объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщает минприроды Рязанской области.

С его наступлением запрещается сжигание порубочных остатков в лесу, а при наступлении III класса пожарной опасности населению запрещается разведение какого-либо огня.

«Все силы и средства для тушения возгораний находятся в полной готовности. Региональный пункт диспетчерского управления продолжает круглосуточное дежурство», — добавили в министерстве.

Телефоны «горячей линии»: (4912) 28-79-59, 8-800-100-94-00, звонок бесплатный.


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