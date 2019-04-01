В Рязанской области объявлен пожароопасный сезон

В связи со сходом снежного покрова и повышением пожарной опасности в лесах, с 1 апреля 2019 года на территории региона объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщает минприроды Рязанской области.
С его наступлением запрещается сжигание порубочных остатков в лесу, а при наступлении III класса пожарной опасности населению запрещается разведение какого-либо огня.
«Все силы и средства для тушения возгораний находятся в полной готовности. Региональный пункт диспетчерского управления продолжает круглосуточное дежурство», — добавили в министерстве.
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