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11:25, 1 апреля 2019 763

У рязанцев появился шанс выбраться из долговой ямы

У рязанцев появился шанс выбраться из долговой ямы

Эксперт юридической компании «Банкротим» Валерия Кавалерова рассказала рязанцам, что делать, если они оказались не в состоянии погасить кредит.

Прежде всего, по ее словам, нужно не паниковать и осознать, что проблема есть, а это значит, что найдется и вариант ее решения.

«Государством предусмотрены совершенно законные, цивилизованные способы выхода из таких ситуаций. Речь идет от банкротстве физических лиц. Эта процедура появилась в России сравнительно недавно, однако позитивная практика по разрешению сложных кредитных кейсов, например, у нашей компании уже немалая», — отметила Кавалерова.

Как найти выход из такого положения, что делать и к кому обращаться, читайте в нашем разделе «Публикации».


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1 час назад
Совсем нестрашное банкротство. У рязанцев появился шанс благополучно выбраться из долговой ямы

Совсем нестрашное банкротство. У рязанцев появился шанс благополучно выбраться из долговой ямы

Как найти выход из такого положения, что делать и к кому обращаться за помощью, если кредитная ноша оказалась не по силам?

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