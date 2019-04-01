У рязанцев появился шанс выбраться из долговой ямы

Эксперт юридической компании «
Прежде всего, по ее словам, нужно не паниковать и осознать, что проблема есть, а это значит, что найдется и вариант ее решения.
«Государством предусмотрены совершенно законные, цивилизованные способы выхода из таких ситуаций. Речь идет от банкротстве физических лиц. Эта процедура появилась в России сравнительно недавно, однако позитивная практика по разрешению сложных кредитных кейсов, например, у нашей компании уже немалая», — отметила Кавалерова.
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