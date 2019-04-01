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20:17, 1 апреля 2019 3 521
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Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города

Фото: Правительство Рязанской области

Николай Любимов прокомментировал скандальный инцидент у здания городской администрации, к которому доставили гроб с телом женщины. С губернатором Рязанской области поговорил журналист Национальной службы новостей.

Любимов заявил, что его дополнительная реакция на произошедшее будет излишней.

«У родственников, которые скорбят, наверное, есть свои причины это сделать. Это, в первую очередь, к ним вопрос о том, почему они так сделали. Также вопрос к городской власти: почему она вела судебные споры с этой, к сожалению, скончавшейся женщиной. Хотя в наших СМИ он уже освещён. А моя дополнительная реакция в данном случае будет излишней. Она лишь будет подстегивать интерес средств массовой информации. А это — точно не моя задача и не мое стремление. И какая реакция должна быть с моей стороны я тоже не очень понимаю», — сказал губернатор.

Ранее к зданию администрации Рязани привезли гроб. Родственники и коллеги скончавшейся 51-летней Ирины Фокиной обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников.


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