Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, передает
Этуш скончался в субботу, 9 марта, в 12:30 в московской больнице, куда его отвезли накануне.
По данным источника, время и место прощания с артистом станут известны позднее.
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Фото: Ru.wikipedia.org
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, передает
Этуш скончался в субботу, 9 марта, в 12:30 в московской больнице, куда его отвезли накануне.
По данным источника, время и место прощания с артистом станут известны позднее.
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