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13:13, 9 марта 2019 128
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Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Фото: Ru.wikipedia.org

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Этуш скончался в субботу, 9 марта, в 12:30 в московской больнице, куда его отвезли накануне.

По данным источника, время и место прощания с артистом станут известны позднее.


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