Пропавшую 75-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую в Рязани 75-летнюю Зою Горшкову нашли живой. Об этом вечером в четверг, 7 марта, сообщили в группе «
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Напомним, женщину
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Пропавшую в Рязани 75-летнюю Зою Горшкову нашли живой. Об этом вечером в четверг, 7 марта, сообщили в группе «
Подробности поисков не разглашают.
Напомним, женщину
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Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.