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10:06, 8 марта 2019 227
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Пропавшую 75-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 75-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую в Рязани 75-летнюю Зою Горшкову нашли живой. Об этом вечером в четверг, 7 марта, сообщили в группе «Лиза Алерт Рязань».

Подробности поисков не разглашают.

Напомним, женщину искали с 5 марта.


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Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

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