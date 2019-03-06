Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева назвала питание детей в школах делом родителей. Ее выступление появилось на YouTube.
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«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее — вот это уже вопрос родителей, — заявила она. — У граждан сложилось ошибочное мнение, что это обязанность муниципалитета или государства. Повторюсь: это не обязанность субъекта».
Беляева уточнила, что у муниципальных образований появились новые задачи, связанные в том числе с обеспечением безопасности школ, и из-за за этого «приходится выбирать».
«И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований они принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы детей, особенно из малообеспеченных семей, из трудных семей, все-таки поддерживали», — добавила она.
Согласно закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37), «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность».
Напомним, осенью 2018 года руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство детям «
В конце декабря прошлого года самарская чиновница