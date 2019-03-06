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11:31, 6 марта 2019 199
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Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей 2

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева назвала питание детей в школах делом родителей. Ее выступление появилось на YouTube.

Агентство «ПроВладимир» отмечает, что Беляева, ссылаясь на закон «Об образовании» прокомментировала отмену бесплатных завтраков для некоторых учеников младших классов. По словам чиновницы, в школах должны обеспечивать только условия для приготовления пищи и ее приема.

«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее — вот это уже вопрос родителей, — заявила она. — У граждан сложилось ошибочное мнение, что это обязанность муниципалитета или государства. Повторюсь: это не обязанность субъекта».

Беляева уточнила, что у муниципальных образований появились новые задачи, связанные в том числе с обеспечением безопасности школ, и из-за за этого «приходится выбирать».

«И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований они принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы детей, особенно из малообеспеченных семей, из трудных семей, все-таки поддерживали», — добавила она.

Согласно закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37), «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность».

Напомним, осенью 2018 года руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство детям «ничего не должно». После проверки ее отстранили от должности.

В конце декабря прошлого года самарская чиновница посоветовала малоимущим семьям завести огород, чтобы прокормить детей.


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