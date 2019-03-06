«Школа 360» пригласила рязанцев на празднование Масленицы

«
Для гостей школы подготовят:
- хороводы;
- конкурсы;
- блины;
- открытые уроки;
- занятия в творческих студиях;
- знакомство с преподавателями школы и образовательными программами.
«Вы сможете не только хорошо отдохнуть всей семьей, но и познакомиться со стандартами образовательного процесса в школе, пообщаться с преподавателями и получить исчерпывающие ответы на любой вопрос от нашего директора», — анонсировали организаторы.
Вход на праздник бесплатный. Адрес «Школы 360»: село Поляны, улица Новая, 34. Более подробную информацию можно получить по телефону 720-360.