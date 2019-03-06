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11:21, 6 марта 2019 122

«Школа 360» пригласила рязанцев на празднование Масленицы

«Школа 360» пригласила рязанцев на празднование Масленицы

«Школа 360» пригласила жителей Рязани и области на театрализованный праздник «Гуляй, масленица!», который пройдет 10 марта. Начало мероприятия в 12:00.

Для гостей школы подготовят:

  • хороводы;
  • конкурсы;
  • блины;
  • открытые уроки;
  • занятия в творческих студиях;
  • знакомство с преподавателями школы и образовательными программами.

«Вы сможете не только хорошо отдохнуть всей семьей, но и познакомиться со стандартами образовательного процесса в школе, пообщаться с преподавателями и получить исчерпывающие ответы на любой вопрос от нашего директора», — анонсировали организаторы.

Вход на праздник бесплатный. Адрес «Школы 360»: село Поляны, улица Новая, 34. Более подробную информацию можно получить по телефону 720-360.


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