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16:40, 5 марта 2019 210
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В Рязани пропала 73-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 73-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 73-летняя Зоя Горшкова (Каширина). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» «ВКонтакте».

О женщине ничего неизвестно с воскресенья, 3 марта. В тот день она вышла на прогулку и не вернулась.

У пенсионерки возможна потеря памяти, она не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Одежда: красная куртка, серая вязаная шапка, синие дутые штаны, черные замшевые ботинки

Всех, кому известная информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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