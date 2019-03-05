В Рязани пропала 73-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 73-летняя Зоя Горшкова (Каширина). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О женщине ничего неизвестно с воскресенья, 3 марта. В тот день она вышла на прогулку и не вернулась.
У пенсионерки возможна потеря памяти, она не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Одежда: красная куртка, серая вязаная шапка, синие дутые штаны, черные замшевые ботинки
Всех, кому известная информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.