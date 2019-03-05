«Палач народов, убийца женщин и детей». На Красной площади активисты бросили цветы в памятник Сталину

Во вторник, 5 марта, в Москве задержали активистов движения «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко, которые бросили цветы в памятник Иосифу Сталину. Об этом передает «
Активист Евгений Сучков подошел к памятнику и бросил в него цветы со словами: «Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей».
Полиция остановила активиста и отвела его от могилы.
Позже правоохранители доставили его и сообщницу в ОВД, составили протоколы по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), а затем отпустили нарушителей.