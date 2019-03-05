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8:55, 5 марта 2019 1 470
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Отец Децла рассказал о врожденной болезни сына

Отец Децла рассказал о врожденной болезни сына

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) рассказал, что у его сына было врожденное заболевание, которое привело к острой сердечной недостаточности. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Александра Толмацкого.

Наличие гипертрофической кардиомиопатии обнаружили судмедэксперты.

Как отметил Толмацкий, болезнь может вообще не проявляться и вызвать внезапную смерть в раннем возрасте.

Он рассказал о случаях со спортсменами, которые умерли на тренировках и у которых на вскрытии обнаружили такое врожденное заболевание.

Накакуне в следственном комитете сообщили, что Децл умер от острой сердечной недостаточности.

В ведомстве не подтвердили отсутствие или наличие наркотиков и алкоголя в крови музыканта.

Проект со сбором денег на документальный фильм о рэпере запустили 18 февраля. При этом 13-летний сын умершего выступил против съемок документального фильма о своем отце. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

В сети в день похорон Толмацкого появился его последний клип.


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