Отец Децла рассказал о врожденной болезни сына

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) рассказал, что у его сына было врожденное заболевание, которое привело к острой сердечной недостаточности. Об этом передает
Наличие гипертрофической кардиомиопатии обнаружили судмедэксперты.
Как отметил Толмацкий, болезнь может вообще не проявляться и вызвать внезапную смерть в раннем возрасте.
Он рассказал о случаях со спортсменами, которые умерли на тренировках и у которых на вскрытии обнаружили такое врожденное заболевание.
Накакуне в следственном комитете
В ведомстве не подтвердили отсутствие или наличие наркотиков и алкоголя в крови музыканта.
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