На Масленицу рязанцев ждет ярмарочный столб, пиротехническое шоу и дегустация. Программа

На Масленицу рязанцев ждет ярмарочный столб, пиротехническое шоу и дегустация. Об этом во вторник, 5 марта, рассказали на пресс-конфереции в мэрии.
Народные гуляния пройдут в субботу, 9 марта, на площади Ленина.
Праздник начнется в 15:00. На площади появятся вкусные ряды, где свою продукцию представят предприятия из города и области. Рязанцев угостят похлебкой по-рязански, блинами в форме снежинки, тортами, пряниками и каравайцами. Также гостей ждет мастер-класс по выпеканию блинов в форме снежинки, городки и двориада — традиционные соревнования с участием ТОСов и всех желающих.
Зарегистрироваться на спортивную эстафету можно до 8 марта по телефону: 95-69-15.
Впервые на гуляниях пройдет конкурс на лучший блинчатый торт в форме снежинки от муниципального образования. Для собравшихся выступят коллективы из Рязани и области, а также кавер-группа из Москвы «Ракеты».
Традиционный конкурс с ярмарочным столбом начнется в 17:30. В этом году количество призов для участников увеличили вдвое.
Завершится праздник сжиганием чучела и пиротехническим шоу.