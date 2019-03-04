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19:12, 4 марта 2019 363
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«Вам, любимые!» Волонтеры подарят рязанкам тысячу тюльпанов на 8 марта

«Вам, любимые!» Волонтеры подарят рязанкам тысячу тюльпанов на 8 марта

Фото: Pixabay.com

Волонтеры подарят рязанкам тысячу тюльпанов на 8 марта. Поздравления запланировали в рамках всероссийской акции «Вам, любимые».

Организаторы отметили, что встретить добровольцев с цветами можно будет на улицах, площадях, у вокзалов, в парках и библиотеках.

Кроме того, волонтеры также навестят женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, пациентов ОКБ и больницы скорой медицинской помощи.

План мероприятий:

  • Одиночные пикеты с раздачей цветов на вокзале «Рязань-1» и улице Почтовой 8 марта с 12:00 до 13:30;
  • Флешмоб уличных музыкантов в 10 и 3 троллейбусе. Маршрут от площади Ленина до площади Свободы 8 марта с 13:00 до14:00
  • Поздравления в Лесопарке 8 марта 13:00 — 14:00;
  • Поздравление пациентов БСМП и ОКБ 7 марта с 16:00 до 18:00;
  • Поздравление посетителей библиотеки имени Горького в рамках праздничных гуляний «Широкая масленица» 7 марта с 15:00 до 16:30.

Также известно, что в этом году в социальных сетях запустят марафон #ВамЛюбимые. Участникам нужно выложить в Instagram фотопоздравление с указанным хештегом. Лучшие фото появятся на сайте makehersmile.world.


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