«Вам, любимые!» Волонтеры подарят рязанкам тысячу тюльпанов на 8 марта

Волонтеры подарят рязанкам тысячу тюльпанов на 8 марта. Поздравления запланировали в рамках всероссийской акции «Вам, любимые».
Организаторы отметили, что встретить добровольцев с цветами можно будет на улицах, площадях, у вокзалов, в парках и библиотеках.
Кроме того, волонтеры также навестят женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, пациентов ОКБ и больницы скорой медицинской помощи.
План мероприятий:
- Одиночные пикеты с раздачей цветов на вокзале «Рязань-1» и улице Почтовой 8 марта с 12:00 до 13:30;
- Флешмоб уличных музыкантов в 10 и 3 троллейбусе. Маршрут от площади Ленина до площади Свободы 8 марта с 13:00 до14:00
- Поздравления в Лесопарке 8 марта 13:00 — 14:00;
- Поздравление пациентов БСМП и ОКБ 7 марта с 16:00 до 18:00;
- Поздравление посетителей библиотеки имени Горького в рамках праздничных гуляний «Широкая масленица» 7 марта с 15:00 до 16:30.
Также известно, что в этом году в социальных сетях запустят марафон #ВамЛюбимые. Участникам нужно выложить в Instagram фотопоздравление с указанным хештегом. Лучшие фото появятся на сайте makehersmile.world.