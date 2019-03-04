В Старожиловском районе многодетная семья осталась без дома из-за пожара

В ночь на 4 марта в деревне Аристово Старожиловского района загорелся частный дом, в проживала многодетная семья, состоящая из двух взрослых и семерых детей. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Сигнал о происшествии поступил в часть в 21:22. На место выезжали два расчета.

«Дети уже готовились ко сну. Неожиданно в зале раздался треск, будто взорвалась лампочка. В комнате уже вспыхнули шторы и очень быстро начал распространяться огонь. Сначала мы стали ловить детей, они в панике бегали по дому. Потом муж сообразил, снял с вешалки верхнюю одежду, мы закутывали в нее детей и выносили и выводили их на улицу. Уцелел лишь паспорт мужа — он был в кармане пальто. Это единственное, что осталось от нашего имущества», — рассказала Ольга Корецкая.

После произошедшего детей разместили в соседнем доме. Затем семью отвезли в дом к их бабушке в соседнее село Коленцы, где они сейчас и живут.

Глава администрации района Игорь Фролов пообещал помочь пострадавшим. «Решили вопрос с обеспечением семьи продуктами, на чем дети будут добираться в школу. Поможем с восстановлением документов. Что касается жилья, то пока Корецкие будут жить в доме у бабушки. Мы же будем подыскивать для них комфортное обжитое жилье, в том числе в райцентре», — отметил он.