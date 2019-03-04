В РГУ имени Есенина появится новая кафедра

В понедельник, 4 марта, источник сообщил о закрытии кафедры экологии в РГУ имени Есенина.
В пресс-службе вуза отметили, что информация неточная и речь идет о слиянии двух кафедр — экологии и природопользования и физической географии и методики ее преподавания.
Решение приняли на заседании ученого совета 1 марта. Так, на естественно-географическом факультете за счет преобразования появится кафедра географии, экологии и природопользования. Она начнет свою работу 1 сентября 2019 года.
Источник добавил, что изменения позволят сохранить профессорско-преподавательский состав и поспособствуют открытию новых направлений обучения.
О них будет известно в 2020 году. На текущий год перечень направлений утвердили без изменений.