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17:32, 4 марта 2019 267
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В приложении RZN.info для iOS появилась форма обратной связи

В приложении RZN.info для iOS появилась форма обратной связи

Рязанский городской сайт запустил мобильное приложение для iOS. В нем есть все самое необходимое для тех, кто хочет оперативно получать информацию: последние новости, прогноз погоды, котировки курсов валют.

Приложение занимает 14,9 Мб на телефоне и совместимо со всеми айфонами версии 5S и выше, включая последние модели XS. Новости обновляются в приложении в реальном времени и без задержек.

Теперь в приложение добавили форму обратной связи — читатель может позвонить в редакцию или отправить сообщение, чтобы поделиться информацией или задать вопрос.

Кроме того, улучшен функционал раздела «Погода».

Приложение легко найти в App Store по запросам: «Рязань», «RZN.info».

RZN.info — главный и самый популярный информационно-развлекательный интернет-портал в регионе (по версии liveinternet). Ежедневная аудитория сайта составляет 55-70 тысяч пользователей.


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