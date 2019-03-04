В приложении RZN.info для iOS появилась форма обратной связи

Рязанский городской сайт запустил мобильное
Приложение занимает 14,9 Мб на телефоне и совместимо со всеми айфонами версии 5S и выше, включая последние модели XS. Новости обновляются в приложении в реальном времени и без задержек.
Теперь в приложение добавили форму обратной связи — читатель может позвонить в редакцию или отправить сообщение, чтобы поделиться информацией или задать вопрос.
Кроме того, улучшен функционал раздела «Погода».
Приложение
RZN.info — главный и самый популярный информационно-развлекательный интернет-портал в регионе (по версии