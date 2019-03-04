Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:43, 4 марта 2019 91
 0    0

В 2019 году в Рязани отремонтируют девять участков теплосети

В 2019 году в Рязани отремонтируют девять участков теплосети

В 2019 году в Рязани отремонтируют девять участков теплосети. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил и.о. главы администрации Сергей Карабасов на совещании с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий.

По его словам, три участка, которые отремонтируют, находятся на улице Грибоедова. Кроме того, капремонт проведут на двух участках улицы Новоселов, на улицах Завражного, 2-ой Школьный переулок и Татарской.

«На эти цели из средств областного и городского бюджетов выделили 210 млн. рублей», — отметил Карабасов.

Также отмечается, что МУП «РМПТС» планирует заменить за счет собственных средств 4-ую тепловую магистраль в районе Ряжского шоссе. Таким образом, всего отремонтируют 4,7 километров магистральных сетей.

«При поддержке регионального правительства, мы продолжим увеличивать объемы по замене и ремонту старых теплосетей, чтобы полностью решить вопрос в ближайшие годы», — подчеркнул руководитель горадминистрации.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:43, 4 марта 2019
В 2019 году в Рязани отремонтируют девять участков теплосети
16:59, 4 марта 2019
Из-за замены пожарного гидранта в Солотче отключат холодную воду
16:16, 4 марта 2019
«Война — войной, а…» Бастовавшие рязанские маршрутчики вернулись к работе 1
13:36, 4 марта 2019
В Рязани несколько маршрутчиков объявили забастовку 4
12:28, 4 марта 2019
Холодную воду отключили еще на одиннадцати рязанских улицах. Адреса
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 7

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 127
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
18:06, 21 февраля 2019 17 482
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
8:46, 24 февраля 2019 17 348
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
17:01, 23 февраля 2019 16 484
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:14, 26 февраля 2019 16 362
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум