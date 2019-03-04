В 2019 году в Рязани отремонтируют девять участков теплосети. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил и.о. главы
По его словам, три участка, которые отремонтируют, находятся на улице Грибоедова. Кроме того, капремонт проведут на двух участках улицы Новоселов, на улицах Завражного, 2-ой Школьный переулок и Татарской.
«На эти цели из средств областного и городского бюджетов выделили 210 млн. рублей», — отметил Карабасов.
Также отмечается, что МУП «РМПТС» планирует заменить за счет собственных средств 4-ую тепловую магистраль в районе Ряжского шоссе. Таким образом, всего отремонтируют 4,7 километров магистральных сетей.
«При поддержке регионального правительства, мы продолжим увеличивать объемы по замене и ремонту старых теплосетей, чтобы полностью решить вопрос в ближайшие годы», — подчеркнул руководитель горадминистрации.