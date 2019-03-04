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13:35, 4 марта 2019 780
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Трое мужчин зарезали касимовца и сожгли его дом

Трое мужчин зарезали касимовца и сожгли его дом

Вечером в четверг, 28 февраля, в деревне Семенчуково Касимовского района произошел пожар. В сгоревшем доме обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Удалось задержать троих подозреваемых — 42-летнего, 25-летнего и 19-летнего жителей Касимовского района.

По данным следствия, мужчины пришли в дом к потерпевшему и напали на него. Мужчина сопротивлялся, злоумышленники нанесли ему ножевые ранения, от которых он скончался. После этого подозреваемые подожгли дом и скрылись.

Задержанных заключили под стражу. Расследование продолжается.


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