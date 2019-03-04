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16:23, 4 марта 2019 298
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Следователи назвали причину смерти Децла

Следователи назвали причину смерти Децла

Следователи сообщили, что рэпер Децл (Кирилл Долмацкий) умер от острой сердечной недостаточности, ставшей осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Повреждений на его теле не нашли, передает РИА Новости.

Напомним, исполнитель умер после выступления в одном из клубов Ижевска в ночь на 3 февраля. Ему было 35 лет.

Проект со сбором денег на документальный фильм о рэпере запустили 18 февраля. При этом 13-летний сын умершего выступил против съемок документального фильма о своем отце. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

В сети похорон Толмацкого появился его последний клип. За сутки ролик собрал почти 700 тысяч просмотров.

Фото группы «Децл aka Le Truk«


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