Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками банка. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России по ЦФО.
По данным источника, мошенники стали использовать виртуальные телефонные станции, которые работают на основе существующей сети.
«Злоумышленники меняют номер своей АТС на действующий номер кредитных организаций. Затем они звонят клиентам банка и пытаются под разными предлогами выяснить конфиденциальную информацию: номер и срок действия платежной карты, трехзначный CVV-код и одноразовый пароль», — предупредили в пресс-службе.
Управляющий региональным отделением Банка России Сергей Кузнецов посоветовал в таких случаях положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, который указан на платежной карте.
«Сотрудникам банка такие сведения, как ваш код и пароль, не нужны», — отметил он.
Специалисты напомнили, что на возмещение денег можно рассчитывать только в том случае, если держатель карты не нарушал условия ее использования, в том числе соблюдал меры по безопасности, и обратился в банк не позднее дня, следующего за днем получения уведомления о совершении операции.