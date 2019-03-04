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18:53, 4 марта 2019 360
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Рязанца задержали за хранение оружия и боеприпасов в Подмосковье

Рязанца задержали за хранение оружия и боеприпасов в Подмосковье

45-летнего рязанца задержали за хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Московской области.

Полицейские по месту проживания нашли и изъяли семь предметов боевого оружия, составные части к ним, приборы для бесшумной стрельбы и 200 патронов различного калибра.

«По результатам исследования установлено, что один из пистолетов и патроны к нему пригодны для стрельбы», — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото пресс-службы


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