Рязанца задержали за хранение оружия и боеприпасов в Подмосковье

45-летнего рязанца задержали за хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Московской области.
Полицейские по месту проживания нашли и изъяли семь предметов боевого оружия, составные части к ним, приборы для бесшумной стрельбы и 200 патронов различного калибра.
«По результатам исследования установлено, что один из пистолетов и патроны к нему пригодны для стрельбы», — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото пресс-службы