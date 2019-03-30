Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:23, 30 марта 2019 341
 0    0

В Рязанской области очистят Ласковское озеро

В Рязанской области очистят Ласковское озеро

Фото: Pixabay.com

В 2019 году в Рязанской области расчистят Ласковское озеро. Электронный аукцион размещен на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет достать из воды около пяти тонн растительности и 116 кубометров затопленной древесины, а также убрать поваленные деревья, ветки, горельник с прибрежной полосы. Из-за того, что озеро считается памятником природы, работы должны проводиться вручную.

Начальная цена закупки составляет 873 070 рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.

Победителя определят 15 апреля. Исполнить контракт компания должна будет до 5 ноября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

Рязанская энергосбытовая компания прокомментировала отключение света в Сапожке

В начале марта региональное УФАС опубликовало информацию о привлечении ПАО «РЭСК» к административной ответственности за отключение электричества в Сапожке.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 109 833
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 498
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 441
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 7
18:39, 16 марта 2019 24 577
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
15:58, 20 марта 2019 22 227
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум