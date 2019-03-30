В Рязанской области очистят Ласковское озеро

В 2019 году в Рязанской области расчистят Ласковское озеро. Электронный аукцион размещен на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет достать из воды около пяти тонн растительности и 116 кубометров затопленной древесины, а также убрать поваленные деревья, ветки, горельник с прибрежной полосы. Из-за того, что озеро считается памятником природы, работы должны проводиться вручную.
Начальная цена закупки составляет 873 070 рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.
Победителя определят 15 апреля. Исполнить контракт компания должна будет до 5 ноября.