Любимов встретился с главным аналитиком ФСИН Сергеем Герасимовым

29 марта в региональном правительстве состоялась встреча Николая Любимова с главным инспектором УИС главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Сергеем Герасимовым. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
На встрече также присутствовал начальник управления по Рязанской области Валерий Семенов.
В ходе беседы затронули вопросы деятельности УФСИН по основным направлениям.
Сергей Герасимов рассказал Губернатору о целях и задачах инспекторской проверки, которая проходит в УИС области. В свою очередь Николай Любимов отметил, что между Правительством и уголовно-исполнительной системой региона налажено продуктивное сотрудничество.
В этот же день представитель ФСИН России встретился с Главным Федеральным инспектором, руководителями УМВД, прокуратуры и Уполномоченным по правам человека в Рязанской области.